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РИА Новости
РИА Новости

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.В источнике
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КП - Кубань

Кондратьев: Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы

КП - Кубаньвчера в 07:24
РИА Новости

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

РИА Новостивчера в 05:31
РБК Краснодар

Кондратьев рассказал, почему Кубань выиграла от эмбарго больше всех в РФ

РБК Краснодарвчера в 07:01
Деловая газета. Юг

Кондратьев рассказал, как продовольственное эмбарго помогло развитию АПК

Деловая газета. Югвчера в 06:28
Кубань 24

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Кубань 24вчера в 06:14
Администрация Краснодарского края

Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»

Администрация Краснодарского краявчера в 06:09
ТАСС

Продовольственное эмбарго позволило Кубани реализовать инвестпроекты на 114 млрд рублей

ТАССвчера в 07:04

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com5 августа в 02:09
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Роскосмос разработает новый аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поручил разработать новые варианты многоразового пилотируемого космического "челнока" аналогичного советскому кораблю "Буран" на замену устаревшим "Союзам", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru21:17
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Постановщица перезагрузки «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»

Disney и Marvel Studios определились с кандидатурой режиссера второй части «Капитана Марвел» — кино снимет Ниа ДаКоста, постановщица независимого триллера «Лесок» и перезагрузки хоррора «Кэндимен», которая выйдет на экраны в октябре.
Кinomaniaвчера в 10:39
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Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран

Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Весна5 августа в 16:31
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