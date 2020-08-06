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РИА Новости
РИА Новости

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.В источнике
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КП - Кубань

Кондратьев: Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы

КП - Кубань07:24
Кубань 24

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Кубань 2406:14
РБК Краснодар

Кондратьев рассказал, почему Кубань выиграла от эмбарго больше всех в РФ

РБК Краснодар07:01
Деловая газета. Юг

Кондратьев рассказал, как продовольственное эмбарго помогло развитию АПК

Деловая газета. Юг06:28
ТАСС

Продовольственное эмбарго позволило Кубани реализовать инвестпроекты на 114 млрд рублей

ТАСС07:04
Администрация Краснодарского края

Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»

Администрация Краснодарского края06:09
РИА Новости

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

РИА Новости05:31

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Путин утвердил поправки о кадастровой оценке. Что это значит

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки.
РБК04:14
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

Суд в Липецке приговорил к ограничению свободы на полтора года местного жителя, с балкона которого упала сосулька на 78-летнюю прохожую, и от полученных травм женщина скончалась, сообщило СУ СК по региону в четверг.
РИА Новости10:05
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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