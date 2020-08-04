Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
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Кондратьев: Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы

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Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

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