Экономика
РИА НовостиКондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы
Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
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Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»
Администрация Краснодарского края06:09
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