Общество
Свободные МедиаКондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. С сегодняшнего дня в крае возвращаются к работе все предприятия промышленности, сельскохозяйственной отрасли и связи.
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С сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи
Администрация Краснодарского края06:01
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С 12 мая в Краснодарском крае начнуть работать предприятия АПК, промышленности и связи
Муниципальный вестник Армавира05:41
Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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