Общество
Свободные МедиаКондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. С сегодняшнего дня в крае возвращаются к работе все предприятия промышленности, сельскохозяйственной отрасли и связи.
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С сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи
Администрация Краснодарского края06:01
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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С 12 мая в Краснодарском крае начнуть работать предприятия АПК, промышленности и связи
Муниципальный вестник Армавира05:41
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
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«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
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Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
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Вечером 12 мая 2020 на страницах Ивана Белозерцева в Instagram и ВК появилось его обращение к жителям региона.
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Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
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Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
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РИА Новости 09:17
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Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
Дни24 08:49
Политика
По информации Белого дома, Путин чувствует себя хорошо
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заявил, что, насколько ему известно, российский лидер Владимир Путин чувствует себя хорошо, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
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Российская газета 12:54
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM вчера в 01:29
Футбол
Тихонов: не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из «Локомотива»
У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать.
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СКА подписал новый контракт с Йоонасом Кемппайненом
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