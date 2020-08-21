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Газета.Ru
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производства из Китая.В источнике
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Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ru07:45
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Весна05:12
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известиявчера в 17:02
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридус18:28
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Dailyвчера в 06:25
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ruвчера в 04:20
Народные новости

Китай теряет статус «мировой фабрики» на фоне торговой войны с США

Народные новости02:39

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
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ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

"Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.
РИА Новости03:52
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Газета.Ru07:28
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Nokia представила первую ТВ-приставку

На рынке приставок для телевизоров появилось новое устройство, корпораций Nokia презентовала Nokia Media Streamer, работающую на основе телевизионной версии девятой модификации операционной системы Android.
OAnews04:51
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В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
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Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией — Хабиров

Уфа, 21 августа 2020, 14:47 — REGNUM Если компромисс по Куштау не будет найден до 4 сентября, то руководство Башкирии подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории.
REGNUM07:47
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