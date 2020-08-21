Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.