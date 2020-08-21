Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
"Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
На рынке приставок для телевизоров появилось новое устройство, корпораций Nokia презентовала Nokia Media Streamer, работающую на основе телевизионной версии девятой модификации операционной системы Android.
Уфа, 21 августа 2020, 14:47 — REGNUM Если компромисс по Куштау не будет найден до 4 сентября, то руководство Башкирии подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории.