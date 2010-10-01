Энергетика
Вести.RuКонец сланцевого бума? Добыча нефти в США падает
Сланцевый сектор вынужден сворачивать свою деятельность под натиском низких цен и падения спроса. За неделю добыча нефти в Штатах сократилась еще на 300 тысяч баррелей в сутки, а от максимумов, зафиксированных в начале года, падение составило уже более 1,5 миллиона баррелей в сутки.
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Комментарии
Политика
Гендиректор ВТО планирует досрочно покинуть пост
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил правительствам стран—членов организации, что он планирует уйти в отставку до окончания своего срока полномочий в 2021 году.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу
Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19
Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Здоровье
В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией
Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
Происшествия
Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста
"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
Интерфакс 10:16
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews вчера в 03:18
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Экономика
Риски кризиса неплатежей растут
Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
Политика
Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса
Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия.
Взгляд.ру 10:26
Политика
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:21
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Общество
Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси
Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43