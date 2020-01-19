Политика
РИА НовостиКонференция в Берлине призвала ООН содействовать переговорам в Ливии
Участники конференции по Ливии в Берлине призвали ООН способствовать переговорам по перемирию между сторонами конфликта в стране путем создания технических групп, а Совет безопасности - вводить санкции против тех, кто будет нарушать режим прекращения огня, говорится в совместном итоговом документе.
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Участники берлинской конференции призвали ООН содействовать переговорам по Ливии
Слово и Деловчера в 15:02
Участники переговоров в Берлине попросили ООН способствовать переговорам по Ливии
NewInformвчера в 14:46
Участники конференции в Берлине призвали ООН содействовать переговорам по Ливии
ПолитРоссиявчера в 14:50
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