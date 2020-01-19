Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонференция в Берлине призвала ООН содействовать переговорам в Ливии

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Участники конференции по Ливии в Берлине призвали ООН способствовать переговорам по перемирию между сторонами конфликта в стране путем создания технических групп, а Совет безопасности - вводить санкции против тех, кто будет нарушать режим прекращения огня, говорится в совместном итоговом документе.
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Участники конференции по Ливии создадут комиссию по координации работы

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