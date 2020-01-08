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Происшествия В Нигерии пираты похитили двух российских моряков В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.

Политика Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран Самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

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Футбол Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео «Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.

Армия и оружие СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.

Происшествия Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Энергетика Моторное топливо подорожает в 2020 году в пределах инфляции Отмечается, что при уровне инфляции 3,7-4% в октябре 2019-го бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 2,7%. Дизельное топливо заметно подорожало только в январе прошлого года, а с февраля по май цены на него снижались.

Общество Онищенко призвал сократить новогодние выходные Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.