Экономика
ГЛАС.RUКонфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Общество
Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём
Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.
Футбол
Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Здоровье
В Гонконге еще 8 человек госпитализированы с неизвестной пневмонией
В Гонконге за последние сутки были госпитализированы еще восемь человек после посещения китайского города Ухань.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Армия и оружие
СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии
Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.
Общество
Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно
Справка "Известий" "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км (2,4 тыс. км по двум ниткам).
Происшествия
Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета
Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Энергетика
Моторное топливо подорожает в 2020 году в пределах инфляции
Отмечается, что при уровне инфляции 3,7-4% в октябре 2019-го бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 2,7%. Дизельное топливо заметно подорожало только в январе прошлого года, а с февраля по май цены на него снижались.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Общество
Онищенко призвал сократить новогодние выходные
Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Армия и оружие
Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном
Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.