Происшествия
Lenta.ruКонфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
1. В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек. Конфликт возник между родственниками из клана (тейпа) Медовых.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
Metaratings 09:50
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Космос
Ускорители SLS прибывают в космический центр Кеннеди для миссии Артемида I НАСА
Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) объявила о прибытии сегментов для двух ракетных ускорителей, которые будут использоваться для запуска первой ракеты SLS для миссии Артемида I в космическом центре Кеннеди во Флориде.
AstroNews.ru 15:44
Гаджеты
OPPO выпустила недорогой смартфон OPPO A72 с мощным аккумулятором
Высокая производительность и мощная батарея OPPO A72 Оснащенный процессором Qualcomm 665, смартфон OPPO A72 отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении.
ITZine.ru 04:19
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Технологии
ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году
Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
Происшествия
Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Армия и оружие
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Путешествия
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Теннис
Теннисный турнир категории «Мастерс» в Цинциннати перенесён в Нью-Йорк
Американская теннисная ассоциация (USTA) официально подтвердила, что турнир в Цинциннати в этом году из-за пандемии коронавируса будет перенесён в Нью-Йорк.
RT на русском 13:59
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
Здоровье
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из действующих очагов за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было.
Псковское агентство информации 13:01
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в Красноярске задержана женщина, избившая в лифте свою 3-летнюю внучку, передает РБК.
Инфорос 08:24
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью
Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45