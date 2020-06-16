Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКонфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

1. В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек. Конфликт возник между родственниками из клана (тейпа) Медовых.
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В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии

РБК15:18

В МВД Ингушетии подтвердили смерть полицейского при перестрелке в Назрани

ТАСС10:45

В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

RT на русском11:05

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Интерфакс13:50

Брат на брата: в массовой перестрелке в Ингушетии погибли четыре человека

Известия12:33

Названы причины перестрелки в Ингушетии

РИА Новости11:19

Среди погибших в результате стрельбы в Ингушетии один полицейский

РЕН ТВ07:15
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Общество

Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике

РИА Новости 10:52
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

Metaratings 09:50
Происшествия

Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Авто

В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

Тарантас Ньюс 06:28
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Космос

Ускорители SLS прибывают в космический центр Кеннеди для миссии Артемида I НАСА

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) объявила о прибытии сегментов для двух ракетных ускорителей, которые будут использоваться для запуска первой ракеты SLS для миссии Артемида I в космическом центре Кеннеди во Флориде.
AstroNews.ru 15:44
Гаджеты

OPPO выпустила недорогой смартфон OPPO A72 с мощным аккумулятором

Высокая производительность и мощная батарея OPPO A72 Оснащенный процессором Qualcomm 665, смартфон OPPO A72 отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении.
ITZine.ru 04:19
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Технологии

ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году

Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
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Происшествия

Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»

В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
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Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Армия и оружие

КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону

КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
4,3K
Путешествия

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
21
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
1
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
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Теннис

Теннисный турнир категории «Мастерс» в Цинциннати перенесён в Нью-Йорк

Американская теннисная ассоциация (USTA) официально подтвердила, что турнир в Цинциннати в этом году из-за пандемии коронавируса будет перенесён в Нью-Йорк.
RT на русском 13:59
Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
635
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу

Известия 15:27
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Здоровье

В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из действующих очагов за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было.
Псковское агентство информации 13:01
5
Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
1
Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в Красноярске задержана женщина, избившая в лифте свою 3-летнюю внучку, передает РБК.
Инфорос 08:24
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Армия и оружие

Индия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

Газета.Ru 15:30
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
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