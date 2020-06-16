Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКонфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

1. В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек. Конфликт возник между родственниками из клана (тейпа) Медовых.
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с чего всё началось
Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру09:19

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Что произошло за день: вторник, 16 июня

Интерфакс13:50

В МВД Ингушетии подтвердили смерть полицейского при перестрелке в Назрани

ТАСС10:45

Следком возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Народные новости09:30

В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

RT на русском11:05

Названы причины перестрелки в Ингушетии

РИА Новости11:19

СК завел дело после перестрелки в Назрани

РБК09:50

В Ингушетии после перестрелки завели уголовное дело об убийстве

REGNUM10:04
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Интернет

В WhatsApp появятся денежные переводы

Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор.
Evo-rus.com 02:37
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Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
2
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
2,2K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
25
Общество

Кличко посмеялся над своей ошибкой в прямом эфире

Матч ТВ 12:57
2
Политика

В МИД прокомментировали обвинения США в давлении на МУС

Россия отвергает обвинения США в манипуляции работой Международного уголовного суда (МУС).
Известия 13:39
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor 05:15
56
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после столкновения самолётов в Пулково

78.ru 11:40
4
Политика

Жириновский предложил разделить США на две части

Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru 06:15
66
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
РБК 14:11
269
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Игры

В новом трейлере Scarlet Nexus показали ещё больше психоделических монстров

Игромания.ру 12:47
1
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
127
Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
95
Общество

Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с представителями сферы общественного питания города сообщил, что оставшиеся ограничения в столице не снимут раньше середины июля нынешнего года, сообщает ТАСС.
Вечерняя Москва 11:23
172
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,5K
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
1,5K
Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
616
Музыка

Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big.
ВладТайм 07:39
184
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
47
Путешествия

Названа примерная дата начала турсезона в Калининградской области

Туристический сезон в Калининградской области ориентировочно начнется 22–26 июня.
Известия 09:59
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
25
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
1,5K
Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
3
Авто

У КамАЗа появится электрический грузовик «Чистогор»

КамАЗ представил новый проект — первый в своей истории электрический грузовик. На заводе уже собрали первый прототип.
Motor 10:40
29
Главное