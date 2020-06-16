с чего всё началось

1. В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек. Конфликт возник между родственниками из клана (тейпа) Медовых.

Интернет В WhatsApp появятся денежные переводы Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор. 20

Экономика Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности. 2

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,2K

Политика В МИД прокомментировали обвинения США в давлении на МУС Россия отвергает обвинения США в манипуляции работой Международного уголовного суда (МУС).

Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 577

Армия и оружие Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии «Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 429

Политика Жириновский предложил разделить США на две части Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили. 66

Политика В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области. 269

Общество Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с представителями сферы общественного питания города сообщил, что оставшиеся ограничения в столице не снимут раньше середины июля нынешнего года, сообщает ТАСС. 172

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,5K

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).

Происшествия СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). 25

Общество Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 1,5K