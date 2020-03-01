Политика
Lenta.ruКонфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому из-за разногласий с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Игры
Светлячки и руины: создатели Outriders показали искажённый мир Инок
Свежее видео создатели посвятили пейзажам мира Инок — одной из первых планет на нашем пути.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Экономика
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Здоровье
Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Политика
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.
Общество
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Политика
Иран не сообщал деталей по встрече с Сирией и Турцией без участия РФ
Иран не сообщил никаких деталей своего предложения по встрече с властями Турции и Сирии без участия России.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Политика
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Майя Донцова перенесла экстренную операцию
Звезда "Дома-2" Майя Донцова перенесла экстренную операцию Напомним, что в прошлом году в жизни Майи Донцовой случилось знаменательное событие: она вышла замуж.
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Политика
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Политика
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний
Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Наука
Установили новые различия в работе сердца мужчин и женщин
Ученые смогли определить новые различия в работе сердца мужчин и женщин.