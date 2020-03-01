Политика
Lenta.ruКонфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому из-за разногласий с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:54
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