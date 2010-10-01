Экономика

RT на русскомRT на русскомКонфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции. Об этом сообщает газета Nikkei.
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Nikkei: ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия и химической продукции

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Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

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