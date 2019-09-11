Общество

РИА НовостиРИА НовостиКонфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.
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 информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.
Медиазона11:50

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