с чего всё началось

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.

Общество МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Энергетика Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа 11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Происшествия Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка» Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».

Кино Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.

Шоу-бизнес Фото внучки-красавицы Аллы Пугачевой покорило фанатов «Всего семь лет, а уже видно какая красавица растет», — восторженно комментирует Примадонна портреты внучки.

Игры Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3 Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.

Политика Трамп заявил об ошибках Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Политика Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Наука Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.

Путешествия Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Театры Главная роль. Михаил Швыдкой Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Российский турист утонул на курорте в Болгарии Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.

Экономика ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину» В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.