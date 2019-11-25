с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Самый успешный модный конгломерат на рынке предметов роскоши купил культовый дом. Разговоры о том, что второй самый богатый человек в мире и свекор российской супермодели Натальи Водяновой приобретут американский ювелирный бренд, начались еще в октябре. Теперь сделка на $16,2 млрд стала официальной.

Спорт В WADA хотят ущемить права России на четыре года Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.

Армия и оружие СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Экономика Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.

Энергетика Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом» Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Экономика Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.

Общество Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Здоровье Гордеев предложил оборотные штрафы за переработку заражённого мяса Гордеев отметил, что в 2019 году особенно остро ситуация с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) стояла на Дальнем Востоке, куда вирус был занесён со стороны Китая.

Армия и оружие США возобновили военные операции в Сирии Начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил о возобновлении антитеррористической операции против запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Общество Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Политика Верховный суд США разрешил Трампу не передавать налоговые декларации конгрессменам Верховный суд в понедельник удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа временно приостановить расследование, подразумевающее предоставление его налоговых деклараций комитету по надзору Палаты представителей, сообщает The Hill.