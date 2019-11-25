с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Самый успешный модный конгломерат на рынке предметов роскоши купил культовый дом. Разговоры о том, что второй самый богатый человек в мире и свекор российской супермодели Натальи Водяновой приобретут американский ювелирный бренд, начались еще в октябре. Теперь сделка на $16,2 млрд стала официальной.

Происшествия Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Общество Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Спорт ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Происшествия Уволенный из-за дела Голунова оперативник устроился в «Красное и Белое» Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.