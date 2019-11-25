Экономика

Газета.RuГазета.RuКонгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Самый успешный модный конгломерат на рынке предметов роскоши купил культовый дом. Разговоры о том, что второй самый богатый человек в мире и свекор российской супермодели Натальи Водяновой приобретут американский ювелирный бренд, начались еще в октябре. Теперь сделка на $16,2 млрд стала официальной.
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Бернар Арно
Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении
 LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.
Российская газета03:59

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Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд

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