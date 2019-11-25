с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.

Политика Медведев уволил главу российского мусорного оператора Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика В Воронежской области региональный маткапитал увеличат до 150 тысяч Ранее региональный маткапитал предоставлялся семьям, чей среднедушевой доход (то есть доход на 1 члена семьи) не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей).

Политика Лукашенко назвал Калининградскую область «своей» По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City В салоне новый City предлагает больше места, более удобные сиденья и больше высококлассных функций, включая обновленный 8-дюймовый сенсорный дисплей аудиосистемы с поддержкой Apple CarPlay и Siri Voice Control, мультиинформационный дисплей (MID) с подсветкой, автоматический кондиционер, многофункциональный руль, а также возможность подключения Bluetooth.