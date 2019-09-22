Политика

Lenta.ruLenta.ruКонгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
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В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским

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