Политика

Lenta.ruLenta.ruКонгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
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Давление на Зеленского может обернуться для Трампа импичментом

News.ru13:14

Конгресс допустил импичмент Трампа из-за скандала с Зеленским

Известия13:34

Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Lenta.ru13:23

Трампу пригрозили импичментом за давление на Зеленского

Комсомольская правда13:48

Джулиани закатил истерику на Fox из-за вопросов о разговоре Трампа и Зеленского

Газета.Ru13:54

В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

РЕН ТВ11:46

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

РБК11:36
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

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Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов.
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

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Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе

Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:13
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Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1".
Вестник Кавказа 12:21
Происшествия

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

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Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ Самара вчера в 08:56
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«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 13:25
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 20 сентября в 04:42
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
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«Витязь» обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Чемпионат 12:40
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
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На Москве-реке перевернулась яхта

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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Происшествия

На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими

Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона. Самым крупным стал митинг в Архангельске.
РБК 09:37
Теннис

Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
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Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
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Футбол

Гол Рибери не помог «Фиорентине» обыграть «Аталанту»

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура Серии А. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.
Sport24.ru 14:00
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
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Происшествия

Российский боксер погиб в Таиланде

В Таиланде скончался российский боксер Алексей Заболотских. Об этом сообщает pattayaone.news.
BFM.ru 09:53
Шоу-бизнес

Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
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Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Музыка

Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

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В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры

Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.
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Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде

На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Adam Schiff
Американский политик
American politician serving as the U.S. Representative for California's SAFESUBST: congressional district since 2001. He is a member of the Democratic Party. Schiff's district, numbered as the 27th from 2001 to 2003 and as the 29th from 2003 and 2013, has always been centered in the San Gabriel Valley east of Los Angeles, including Pasadena, Glendale and his hometown of Burbank.
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