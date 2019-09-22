Политика
Lenta.ruКонгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
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Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:59
Политика
Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов.
Газета.Ru 13:43
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе
Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:13
Автоспорт
Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1".
Вестник Кавказа 12:21
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ Самара вчера в 08:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Чемпионат 12:40
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона. Самым крупным стал митинг в Архангельске.
РБК 09:37
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Футбол
Гол Рибери не помог «Фиорентине» обыграть «Аталанту»
«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура Серии А. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.
Sport24.ru 14:00
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Происшествия
Российский боксер погиб в Таиланде
В Таиланде скончался российский боксер Алексей Заболотских. Об этом сообщает pattayaone.news.
BFM.ru 09:53
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Культура
В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры
Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.
РИА Новости 13:27
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 13:41