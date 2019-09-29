с чего всё началось

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Экономика Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Гаджеты Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.

Космос Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.

Политика Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.

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Футбол Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".

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Политика Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

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Футбол Марсель — Ренн 1:1 "Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

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Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Политика CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.

Шоу-бизнес Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.

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