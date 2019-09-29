Политика
КоммерсантъКонгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — сказал он в эфире NBC.RT на русском11:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Экономика
Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Гаджеты
Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип
На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.
Профиль 08:56
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 27 сентября в 08:09
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Политика
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Российская газета 12:44
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад»
Окончательный результат на 87-й минуте установил хавбек Кристиан Порту. Обе команды набрали по 13 очков после семи туров.
Советский спорт 16:55
Футбол
ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России
В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
DP.RU 07:07
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Армия и оружие
Российская армия получает новые танки Т-90М
Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Футбол
Марсель — Ренн 1:1
"Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:54
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Политика
Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом
Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна вчера в 22:21
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service вчера в 01:27
Шоу-бизнес
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Футбол
Новый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей
После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».
Спорт-Экспресс 16:05