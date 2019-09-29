с чего всё началось

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

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Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

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Транспорт Во Владивостоке произошёл конфликт из-за повышения стоимости проезда Во Владивостоке утром в понедельник пассажиры набросились на водителя автобуса из-за повышения стоимости проезда на 5 рублей, сообщает корреспондент РИА VladNews.Отметим, что на прошлой неделе администрация Владивостока сообщила, что с 30 сентября стоимость проезда в автобусах вырастит на 5 рублей – до 28 рублей.

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