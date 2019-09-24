Политика
Lenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru 14:30
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Экономика
Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа
Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
РИА Новости 05:09
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Происшествия
Сахалинские поисковики увековечили память погибшего в Тымовском районе экипажа Ту-2
В распоряжении поисковиков была архивная справка, в которой говорилось следующее: 26 ноября 1949 года потерпел катастрофу самолет Ту-2 454-го бомбардировочного авиационного полка 334-ой бомбардировочной авиационной дивизии.
Сахалин.Инфо 17:42
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Технологии
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
Банк ВТБ совместно с Visa начали тестирование технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей в России.
CNews 06:53
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Московский Комсомолец 13:12
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 16:58
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости вчера в 03:21
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol
На Ближнем Востоке обновленный Patrol выйдет на рынок со дня на день.
Авторевю 14:42
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Общество
Промышленный лов осенней кеты в Хабаровском крае приостановлен
КП - Хабаровск 02:45
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ 13:41
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35