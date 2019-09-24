Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
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