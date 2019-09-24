Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Экономика Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.

Интернет Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.

Происшествия Сахалинские поисковики увековечили память погибшего в Тымовском районе экипажа Ту-2 В распоряжении поисковиков была архивная справка, в которой говорилось следующее: 26 ноября 1949 года потерпел катастрофу самолет Ту-2 454-го бомбардировочного авиационного полка 334-ой бомбардировочной авиационной дивизии.

Технологии ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона Банк ВТБ совместно с Visa начали тестирование технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей в России.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Политика Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Политика Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

Авто Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol На Ближнем Востоке обновленный Patrol выйдет на рынок со дня на день.

Авто Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Политика У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Кино Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки» Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.