Политика
ТАССКонгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).
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Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Телепрограмма 19:44
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Наука
Ученые нашли новый необычный способ борьбы с раком
Медицинские специалисты биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика нашли необычный способ борьбы с развитием онкологических заболеваний у людей.
Слово и Дело 22 сентября в 10:29
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали безумием план США нападения на Россию
Китайское издание Sohu прокомментировало план военного ведомства США по захвату Калининградской области.
ПолитРоссия вчера в 16:52
Армия и оружие
Иностранных журналистов впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа
Более 60 представителей зарубежных СМИ впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа.
ФАН 18:27
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Шоу-бизнес
Алена Кравец намерена оплатить расходы на памятник Юлии Началовой
Отечественная певица Алена Кравец заявила о своем намерении оплатить расходы на памятник покойной коллеги Юлии Началовой.
Актуальные Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Гаджеты
Новые функции iOS 13 затрудняют Facebook отслеживание пользователей
Эксперты считают, что новая версия операционной системы создаст проблемы таким интернет-гигантам, как Google и Facebook в их стремлении собирать данные пользователей.
Anti-Malware.ru 03:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Наука
Биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ испытали на мышах
N+1 вчера в 13:31
Армия и оружие
Истребитель шестого поколения разрабатывают в России
Работа над шестым поколением истребителей проводится в России.
Вечерняя Москва вчера в 02:38
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 22:01
Общество
Суд о скифском золоте продлил сроки сбора доказательств
Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте до конца октября.
News.ru 22:27
Шоу-бизнес
Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ
Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.
Дни24 07:45
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 22 сентября в 11:19
Происшествия
Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае
Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Политика
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
Российская газета 20:22
Хоккей
Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»
Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Счет в матче открыл Виталий Кравцов.
Матч ТВ 21:21