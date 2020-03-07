Общество

КоммерсантъКоммерсантъКонгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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