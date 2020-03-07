Общество
КоммерсантъКонгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX
Российская газетавчера в 21:51
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Путин и Эрдоган договорились по Сирии
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Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, по которой людям, занимающие важные государственные посты, запрещено иметь недвижимость за рубежом.
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Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
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Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
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Какую сумму придется потратить на развитие Космических сил США?
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Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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Что посмотреть в кино: от Pixar до «Сладкой жизни»
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Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.