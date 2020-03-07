Общество
КоммерсантъКонгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX
Российская газетавчера в 21:51
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Армия и оружие
Fars: в Сирии погиб высокопоставленный иранский военный
В Сирии погиб высокопоставленный руководитель элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 7 марта сообщило иранское агентство Fars.
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На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
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Никитин обратился к нижегородцам по поводу коронавируса
Губернатор Нижегородской области обратился к жителям региона в связи с лабораторным подтверждением диагноза коронавируса, который сегодня, 6 марта, быд впервые выявлен у 26-летней нижегородки.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
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Хоккей
Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
Авто
Suzuki предложила сниженные ставки по кредиту на Vitara и SX4
Отличную положительную динамику продаж продемонстрировали также Suzuki SX4 и Suzuki Jimny (в 2,3 раза).
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Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
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Общество
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Дым, о котором вечером 7 марта сообщил «МК в Чите» очевидец, идет от пожара на читинском полигоне ТБО в Черновском районе.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Общество
Альфа-банк заблокировал карты россиян
Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Поехали на встречу с Президентом РТ
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявлено в России
В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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Похоже, что новые видеокарты AMD лишатся турбин
В рамках вчерашнего мероприятия Financial Analyst Day компания AMD показала изображение, на котором видна часть некоей новой видеокарты.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» не хотел покупать Бруну Фернандеша
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о том, что "горожане" не хотели приобрести игрока "Манчестер Сити" Бруну Фернандеша, передает Goal.com.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.