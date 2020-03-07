Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Общество Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого «Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.

Происшествия У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

Космос Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.