Общество

КоммерсантъКоммерсантъКонгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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СМИ узнали о выводах эфиопской комиссии по расследованию крушения Boeing

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В Эфиопии назвали причину авиакатастрофы Boeing 737 MAX в 2019 году

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Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Коммерсантъвчера в 22:35

В Конгрессе США определили виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

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Bloomberg: в Эфиопии сочли причиной крушения Boeing 737 MAX конструкцию самолета

ТАССвчера в 23:37

В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX

РЕН ТВвчера в 23:46

Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX

Российская газетавчера в 21:51
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Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
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В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
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Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер

Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
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Открыт новый тип стволовых клеток, формирующих кости

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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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Путин и Назарбаев обсудили сирийский вопрос и визит в Москву

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Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
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Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
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Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в рамках аудита выпустит несколько партий российских автомобилей LADA.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Ранее в английской Премьер-лиге запретили традиционные рукопожатия перед матчами.
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Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
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"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
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В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

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