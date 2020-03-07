Общество
КоммерсантъКонгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX
Российская газетавчера в 21:51
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Футбол
«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 650 тысяч рублей по итогам матча КР
Московский "Спартак" за нарушения болельщиков оштрафован на 325 тысяч рублей по итогам матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Происшествия
Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер
Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Наука
Открыт новый тип стволовых клеток, формирующих кости
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Футбол
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Происшествия
МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве
Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
Авто
Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в рамках аудита выпустит несколько партий российских автомобилей LADA.
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Apple запустила программу ремонта экранов планшетов iPad Air 2019
Компания Apple сообщила о запуске программы по ремонту экранов планшетов iPad Air, выпущенных в минувшем году.
Футбол
АПЛ может запретить пожилым людям ходить на матчи
Ранее в английской Премьер-лиге запретили традиционные рукопожатия перед матчами.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
Политика
Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом
Глава ЦИК России Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила принципы голосования по поправкам в Конституцию.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Общество
В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом
Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.