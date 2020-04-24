Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters. За принятие новых мер проголосовали 388 законодателей, против — пятеро.

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд

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