Общество
КоммерсантъКонгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters. За принятие новых мер проголосовали 388 законодателей, против — пятеро.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
Дело патологоанатома новосибирской Горбольницы дошло до суда
В Новосибирске утверждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1. Ему инкриминируют получение крупных взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новосибирские новости 02:04
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Здоровье
На Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 02:59
Общество
ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Энергетика
Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром»
Снижение стоимости нефти и сохранение низких цен на газ приведет к снижению объема добычи сланцевого газа в США, сказал зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.
Украина.ру 02:42
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома
Публикация от Vera Brezhneva (@ ververa) 21 Апр 2020 в 11:39 PDT В комментариях под постом подписчики разделились на три лагеря: первые считают подобные фотографии постыдными, вторые, наоборот, восхитились ее формами, а третьи уверены, что Вера надела боди, а люди просто его не заметили.
АМИТЕЛ вчера в 20:37
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса предложил Минтруд
Министерство труда РФ внесло предложение о продлении вахтового метода работы на непрерывных производствах сроком до 6 месяцев из-за эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 10:42
Общество
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов
В больницу в столичной Коммунарке за прошедшие сутки поступили 75 человек, всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
РИАМО 01:47
Здоровье
В Саратовской области поменяли министра здравоохранения
В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой.
StarHit.ru вчера в 01:11
Футбол
Парфёнов рассказал о зажравшихся футболиситах
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов высказал мнение по поводу "зажравшихся" футболистов.
Pravda.Ru 02:51
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
ТВ Центр вчера в 13:35
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Общество
Исаев отстранил от должности главу Заводского района
Глава администрации Заводского района Саратова Сергей Червяков отстранен от должности.
Регион 64 02:42
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04