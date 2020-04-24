Общество

КоммерсантъКоммерсантъКонгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters. За принятие новых мер проголосовали 388 законодателей, против — пятеро.
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Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

РБКвчера в 19:12

Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

Ведомостивчера в 19:03

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ТАССвчера в 17:46

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

РИА Новостивчера в 18:00

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии

Московский Комсомолецвчера в 17:53

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19

Российская газетавчера в 18:59

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 20:07
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Происшествия

Дело патологоанатома новосибирской Горбольницы дошло до суда

В Новосибирске утверждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1. Ему инкриминируют получение крупных взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новосибирские новости 02:04
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Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Здоровье

На Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 02:59
Общество

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
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Энергетика

Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром»

Снижение стоимости нефти и сохранение низких цен на газ приведет к снижению объема добычи сланцевого газа в США, сказал зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.
Украина.ру 02:42
Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома

Публикация от Vera Brezhneva (@ ververa) 21 Апр 2020 в 11:39 PDT В комментариях под постом подписчики разделились на три лагеря: первые считают подобные фотографии постыдными, вторые, наоборот, восхитились ее формами, а третьи уверены, что Вера надела боди, а люди просто его не заметили.
АМИТЕЛ вчера в 20:37
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Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
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Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Общество

Увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса предложил Минтруд

Министерство труда РФ внесло предложение о продлении вахтового метода работы на непрерывных производствах сроком до 6 месяцев из-за эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 10:42
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Общество

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов

В больницу в столичной Коммунарке за прошедшие сутки поступили 75 человек, всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
РИАМО 01:47
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Здоровье

В Саратовской области поменяли министра здравоохранения

В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге

Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой.
StarHit.ru вчера в 01:11
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Футбол

Парфёнов рассказал о зажравшихся футболиситах

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов высказал мнение по поводу "зажравшихся" футболистов.
Pravda.Ru 02:51
Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

ТВ Центр вчера в 13:35
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
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Общество

Исаев отстранил от должности главу Заводского района

Глава администрации Заводского района Саратова Сергей Червяков отстранен от должности.
Регион 64 02:42
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
753
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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