Общество
РБККонгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд
Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times. Ранее за документ уже проголосовал сенат.
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Экономика
Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом
Роспотребнадзор рекомендует россиянам во время самоизоляции при заказе еды на дом осуществлять бесконтактную доставку и оплачивать заказ на сайте.
Газета.Ru 03:22
Происшествия
Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция
Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Футбол
Лунёв: постараюсь зубами зацепиться и попасть в европейский чемпионат
Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый европейский чемпионат, — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube-канале.
News.ru 02:13
Общество
В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Общество
Из США сообщают о «километровых очередях голодных американцев»
Глава продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер утверждает, что таких огромных очередей за едой он в своей жизни еще не видел: Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей.
Военное обозрение 03:31
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество
Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту
По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности.
ТАСС вчера в 20:30
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
REGNUM 03:09
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели 245 человек
В Саратовской области на 24 апреля лабораторно подтверждено еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 01:40
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ».
РБК 03:29
Политика
Путин уволил заместителя Бастрыкина
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК 22 апреля в 16:04
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
Гаджеты
Опубликованы новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Компания Xiaomi опубликовала несколько новых фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 10:25
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ представит в 2020 году
Каждые два года компания АвтоВАЗ на Московском мотор-шоу представляла публике новые модели и концепты.
Тавто.Ру 03:01
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Более 15 лет назад киностудия "Союзмультфильм" предоставила Японии права на использование образа Чебурашки.
Вести.Ru вчера в 20:10
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября
Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами «Мир».
Банки.ру 02:35
Общество
Еще 287 больных коронавирусом выздоровели в Москве
Известия 03:28
Гаджеты
Intel Tiger Lake находится в производстве, запуск — в середине года
Процессоры Intel для мобильных ПК, выпущенные с использованием технологического процесса 10 нм На CES 2020 Intel демонстрировала процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами общего назначения и графическим процессором с 96 исполнительными блоками (execution units, EUs).
3DNews вчера в 19:36