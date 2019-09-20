Политика
РБККонгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Документ предусматривает, в частности, выделение Украине военной помощи в размере $250 млн.
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Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
Московский Комсомолецвчера в 23:42
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо на фото без макияжа
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа.
Lenta.ru 03:32
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Здоровье
Названы пять опасных заболеваний, которые легко перепутать с простудой
Британские медики назвали пять опасных заболеваний, симптомы которых можно перепутать с обычной простудой.
ФАН 18 сентября в 08:37
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие
В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Теннис
Медведев и Рублев сразятся на теннисном турнире в Петербурге
VSE42.RU вчера в 18:40
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о расстреле собак в Прикамье
Полиция Горнозаводска в Пермском крае возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих лаек в охотхозяйстве «Глухарь».
Ридус 02:55
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Экономика
Трассу в Китай разрешили строить в России
Глава Минфина РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань.
МИР 24 18 сентября в 09:21
Наука
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции
Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.
Российская газета 18 сентября в 07:12
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Авто
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser
Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".
Российская газета 01:18
Кино
В Париже скончался известный актер Шарль Жерар
Мойка78 вчера в 15:47
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Происшествия
В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман
Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe 18 сентября в 08:02
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру 18 сентября в 06:30
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07