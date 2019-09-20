Политика
РБККонгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Документ предусматривает, в частности, выделение Украине военной помощи в размере $250 млн.
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Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
Московский Комсомолецвчера в 23:42
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Футбол
Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт
Спорт-Экспресс вчера в 19:08
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Происшествия
Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
RT на русском 01:41
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 17 сентября в 07:39
Происшествия
Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
Кино
Последняя кровь: каким киногероям уже пора уйти на покой
На этой неделе в прокат вышел экшен «Рэмбо: Последняя кровь», призванный завершить историю легендарного персонажа.
Фильм Про 02:00
Финансы
ФРС: ставка снижена не в последний раз
Котировки золота В целом, решение американского регулятора благоприятно для российских активов, поскольку снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков на фоне снижения локальных ставок.
Вести.Финанс вчера в 08:27
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Киберспорт
В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон
Valve экспериментирует с рейтинговой системой – изменили приоритет поиска ролей, добавили репорты за игру не на своей роли во время драфта и начала матча, компания борется со смурфами и банит токсичных и нечестных игроков.
Cyber.sports.ru вчера в 16:59
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Наука
Пиво препятствует развитию диабета второго типа
Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.
В городе R вчера в 15:49
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Политика
Путин посетил юношеский технопарк «Академия „Калашников“» в Ижевске
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками.
REGNUM вчера в 14:40
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости вчера в 06:36
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском вчера в 13:31