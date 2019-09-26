Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб. Текст опубликован на девяти страницах, но виден не полностью, некоторые абзацы засекречены.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Общество В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.

Кино Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Космос Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала к МКС Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.

Кино Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.

Политика Стало известно о тайном толстом телефоне Путина Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.

Армия и оружие В НАТО признали технологические успехи России НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Экономика Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании «Метростроя» банкротом.

Религия Православные отмечают Воздвижение Креста Господня Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.

Политика Умер экс-президент Франции Жак Ширак Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью.

Политика Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Общество Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Культура Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.

Шоу-бизнес Бывшая жена Александра Серова продала подаренный певцом дом 19 лет длился брак Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой. После развода женщине достался шикарный дом.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Экономика Путин назвал главную цель ускорения роста экономики Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.