Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Znak.com
Znak.com

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Кремль опять вмешивается и пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны», — следует из совместного заявления
 председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
Росбалт00:17
Подробнее о событии
Lenta.ru

В США раскритиковали возможную помощь Белоруссии от России

Lenta.ru23:54
REGNUM

В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

REGNUM23:34
Взгляд.ру

В США осудили «предложение» России военной помощи Лукашенко

Взгляд.ру18:55
Московский Комсомолец

Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии

Московский Комсомолец22:01
РИА Новости

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

РИА Новости21:25
URA.Ru

В США осудили желание РФ помочь Беларуси

URA.Ru22:29
ТАСС

Американские конгрессмены осудили «предложение» России о военной помощи Лукашенко

ТАСС18:16

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.
Российская газета04:02
17

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
401