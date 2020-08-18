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Znak.com
Znak.com

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Кремль опять вмешивается и пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны», — следует из совместного заявления
 председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
Росбалт00:17
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Lenta.ru

В США раскритиковали возможную помощь Белоруссии от России

Lenta.ru23:54
Взгляд.ру

В США осудили «предложение» России военной помощи Лукашенко

Взгляд.ру18:55
URA.Ru

В США осудили желание РФ помочь Беларуси

URA.Ru22:29
Московский Комсомолец

Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии

Московский Комсомолец22:01
РИА Новости

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

РИА Новости21:25
REGNUM

В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

REGNUM23:34
ТАСС

Американские конгрессмены осудили «предложение» России о военной помощи Лукашенко

ТАСС18:16

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,5K

В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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США представили план уничтожения «Панцирей-С1»

Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника, пишет The Drive.
Lenta.ru05:25
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Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
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В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты05:36

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
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