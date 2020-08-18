В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии
Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».В источнике
С чего всё началось
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился
к администрации Трампа с призывом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
Подробнее о событии
Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии
Московский Комсомолец22:01