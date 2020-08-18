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REGNUM
REGNUM

В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».В источнике
С чего всё началось
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился
 к администрации Трампа с призывом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
Znak.com01:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

В США раскритиковали возможную помощь Белоруссии от России

Lenta.ru23:54
REGNUM

В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

REGNUM23:34
ТАСС

Американские конгрессмены осудили «предложение» России о военной помощи Лукашенко

ТАСС18:16
Московский Комсомолец

Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии

Московский Комсомолец22:01
РИА Новости

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

РИА Новости21:25
Взгляд.ру

В США осудили «предложение» России военной помощи Лукашенко

Взгляд.ру18:55
URA.Ru

В США осудили желание РФ помочь Беларуси

URA.Ru22:29

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Человеческие органы вскоре можно будет объединять с компьютерами

Учеными из Университета Делавэра была разработана новая «киборгоподобная» технология, позволяющая безопасно объединить электронные устройства с тканями человека, чтобы лучше контролировать здоровье и отслеживать опухоли.
Planet Todayвчера в 16:23

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.
РБК23:00

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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