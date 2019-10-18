Политика

Газета.RuГазета.RuКонгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН. С таким требованием конгрессмены обратились в Госдепартамент США.
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В США «Азов» могут признать террористической организацией

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В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
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