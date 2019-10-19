Политика

Газета.RuГазета.RuКонгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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с чего всё началось
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо
 с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ19 октября в 01:30

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Почему в США требуют признать украинский батальон «Азов» террористической организацией

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Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией

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Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года

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Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
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Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

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