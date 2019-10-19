Политика
Газета.RuКонгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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с чего всё началось
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.Коммерсантъ19 октября в 01:30
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В «Азове» назвали «информационной атакой» призыв признать нацбатальон террористической организацией
Московский Комсомолец03:59
Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»
Национальная служба новостейвчера в 14:53
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Футбол
Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Sportbox.RU вчера в 19:13
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 20 октября в 08:13
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Российская газета 20 октября в 17:59
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Экономика
Поставщики повысили цены на гречку
Интерфакс 03:50
Недвижимость
На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов
На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 08:45
Армия и оружие
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском вчера в 06:50
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов
Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru вчера в 16:00