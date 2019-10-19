с чего всё началось

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Футбол Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Экономика Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки» Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.

Общество Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.

Общество Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Политика Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.

Недвижимость На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

Армия и оружие Минобороны России получило полковой комплект С-400 Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Общество Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.