Политика

Газета.RuГазета.RuКонгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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с чего всё началось
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо
 с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ19 октября в 01:30

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В «Азове» назвали «информационной атакой» призыв признать нацбатальон террористической организацией

Московский Комсомолец03:59

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

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«Азов» ответил на планы признать полк в США террористическое организацией

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«Азов» отреагировал на требование признать полк в США террористической организацией

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Lenta.ruвчера в 18:52

Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией

РБК18 октября в 23:44
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Футбол

Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Sportbox.RU вчера в 19:13
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Партия Трюдо стала лидером на парламентских выборах в Канаде

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Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
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На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

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Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

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Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 20 октября в 08:13
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

РИА Новости вчера в 05:58
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Музыка

Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein

Российская газета 20 октября в 17:59
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Политика

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Экономика

Поставщики повысили цены на гречку

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На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов

На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости вчера в 08:45
Армия и оружие

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Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском вчера в 06:50
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
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Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов

Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
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