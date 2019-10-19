Политика
Газета.RuКонгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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с чего всё началось
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.Коммерсантъ19 октября в 01:30
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Почему в США требуют признать украинский батальон «Азов» террористической организацией
RT на русском19 октября в 16:44
Признание «азовцев» террористами в США грозит арестом активов Коломойского
Народные новости19 октября в 10:25
Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»
Национальная служба новостейвчера в 14:53
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