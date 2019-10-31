Политика
ВедомостиКонгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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с чего всё началось
«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия России в будущих встречах G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», — говорится в сообщении на сайте Сайреса.RT на русскомвчера в 20:04
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Американские конгрессмены подготовили резолюцию против участия РФ в саммитах G7
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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