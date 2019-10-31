с чего всё началось

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Армия и оружие Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.

Происшествия Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Наука Ученые назвали тревожный признак скорой смерти Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.

Культура Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.

Политика Палата представителей проголосует по резолюции об импичменте Трампу Резолюцию о процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу поставят на голосование в палате представителей конгресса 31 октября.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Транспорт Российских водителей заставят больше отдыхать С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.

Технологии Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.