Политика

ВедомостиВедомостиКонгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия России в будущих встречах G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», — говорится
 в сообщении на сайте Сайреса.
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