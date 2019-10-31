Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

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