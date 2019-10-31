Политика
ВедомостиКонгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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Американские конгрессмены подготовили резолюцию против участия РФ в саммитах G7
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз
Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Авто
Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным
Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на встрече в «нормандском формате» удастся достичь договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе.
Политика
Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский
Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Наука
Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.
Происшествия
В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
Здоровье
В России инвалидов после инсультов становится меньше
Выступая на церемонии вручения премии «Время жить!», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ Галина Иванова отметила, что в стране за последние годы значительно выросло число пациентов, которые после инсульта смогли в полном объеме вернуться и к полноценной, активной жизни, и к своей работе.
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Общество
Новосибирск вошел в топ-10 городов для переезда на ПМЖ
По итогам опроса в первую десятку городов для ПМЖ вошел Новосибирск, сообщили представители пресс-службы ВЦИОМ.
Культура
Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Кино
Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Авто
Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП
Не исключение и немецкий автопроизводитель Porsche, который оснастил своим супер-модели 911 Carrera S и Carrera 4S в кузовах «купе» и «кабриолет» новыми 7-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.
Политика
Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»
Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.