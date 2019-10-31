Политика

ВедомостиВедомостиКонгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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Косачев считает резолюцию по участию России в G7 предвыборной атакой демократов на Трампа

ТАСС06:11

В конгрессе приняли резолюцию против возвращения РФ в G7

Газета.Ruвчера в 19:00

Косачев прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7

РИА Новости06:07

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

РБКвчера в 21:26

В Конгрессе США высказались против возвращения формата G8

Коммерсантъвчера в 19:59

Американские конгрессмены подготовили резолюцию против участия РФ в саммитах G7

Московский Комсомолецвчера в 19:08

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

RT на русском06:10
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Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз

Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
Актуальные Новости вчера в 03:53
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

Рада разрешила арестовать депутата Дубневича

Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Здоровье

Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах

В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Общество

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Авто

Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным

Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.
SpeedMe 00:44
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на встрече в «нормандском формате» удастся достичь договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе.
Lenta.ru 06:23
Политика

Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский

Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».
REGNUM 04:49
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Наука

Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.
7 новостей 01:18
Происшествия

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК 01:40
Здоровье

В России инвалидов после инсультов становится меньше

Выступая на церемонии вручения премии «Время жить!», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ Галина Иванова отметила, что в стране за последние годы значительно выросло число пациентов, которые после инсульта смогли в полном объеме вернуться и к полноценной, активной жизни, и к своей работе.
Medical Note 29 октября в 09:44
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 29 октября в 09:59
Общество

Новосибирск вошел в топ-10 городов для переезда на ПМЖ

По итогам опроса в первую десятку городов для ПМЖ вошел Новосибирск, сообщили представители пресс-службы ВЦИОМ.
Вести.Ru 05:35
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

Эхо Москвы вчера в 10:30
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 29 октября в 09:36
Кино

Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
News.ru 06:44
Политика

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Авто

Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП

Не исключение и немецкий автопроизводитель Porsche, который оснастил своим супер-модели 911 Carrera S и Carrera 4S в кузовах «купе» и «кабриолет» новыми 7-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.
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Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»

Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
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Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
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