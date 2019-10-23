Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Россию либо отпустить подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо предоставить доказательства его вины.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Экономика В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Общество Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Кино Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Шоу-бизнес Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.

Кино Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов» Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.

Происшествия Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.

Кино Мединский представил «доску позора» российского кино Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.

Армия и оружие Камерун заинтересовался покупкой российских ЗРК «Панцирь-С1» Посол Камеруна Махамат Паба Сале рассказал о желании африканской республики приобрести у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Здоровье Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.