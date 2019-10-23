Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКонгресс США призвал Россию предъявить доказательства вины Уилана

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Россию либо отпустить подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо предоставить доказательства его вины.
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