Политика
Rambler News ServiceКонгресс США призвал Россию предъявить доказательства вины Уилана
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Россию либо отпустить подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо предоставить доказательства его вины.
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США призвали освободить американца Пола Уилана, или предоставить доказательства его вины
Эхо Москвывчера в 20:04
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Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РБК вчера в 19:26
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Экономика
В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
BFM.ru вчера в 14:31
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Известия вчера в 11:53
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 17:16
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»
Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.
Культуромания вчера в 16:12
Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Российская газета 03:18
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину
Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru вчера в 04:46
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Здоровье
Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина
Актуальные Новости вчера в 01:13
Армия и оружие
Камерун заинтересовался покупкой российских ЗРК «Панцирь-С1»
Посол Камеруна Махамат Паба Сале рассказал о желании африканской республики приобрести у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Журналистская правда вчера в 04:55
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Игры
CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 будет самой красивой игрой поколения
3DNews вчера в 04:21
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Здоровье
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Росбалт 03:25
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда вчера в 06:35