Более 60 заключённых заявили о пытках в ростовской тюремной больнице

Правозащитник добавил, что о пытках в ростовской тюремной больнице №19 стало известно примерно год назад, когда один из заключённых пожаловался на то, что его более 70 дней держали привязанным к кровати.