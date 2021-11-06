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Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.
ТАСС
Трансляцию голосования вел телеканал C-Span.
Коммерсантъ
Перед данным голосованием президент США Джо Байден выступил с призывом к конгрессменам утвердить план.
ИА Красная Весна
Стратегия, согласованная Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет.
Взгляд.ру

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