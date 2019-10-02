Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Здоровье Из Турции в Казань эвакуировали недоношенную девочку Из Антальи в Казань провели медицинскую эвакуацию недоношенной девочки, сообщили в пресс-службе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Армия и оружие На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Экономика Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.

Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Происшествия Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».

Происшествия Шедшего к Путину якутского шамана признали невменяемым Якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву, признали невменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Музыка На концерте Бузовой произошла давка с участием детей На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.

Политика Польша назвала сроки полного отказа от российского газа Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Происшествия Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.

Политика США снова отказали российским дипломатам в визах Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Экономика Студентам увеличат стипендию на пачку сигарет Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.