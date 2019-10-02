Армия и оружие
Pravda.RuКонгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin
Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов.
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Bloomberg: США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin за $39 млн
ТАСС01 октября в 14:57
Политолог: США показывают, что не бросают Украину на произвол судьбы
Телеканал 360°02 октября в 06:34
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Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Шоу-бизнес
Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма вчера в 07:00
Здоровье
Из Турции в Казань эвакуировали недоношенную девочку
Из Антальи в Казань провели медицинскую эвакуацию недоношенной девочки, сообщили в пресс-службе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
Татар-информ 02:51
Армия и оружие
На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 02 октября в 03:00
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК вчера в 09:00
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана признали невменяемым
Якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву, признали невменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Lenta.ru вчера в 09:45
Общество
Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм
На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
WMJ.ru вчера в 18:40
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Музыка
На концерте Бузовой произошла давка с участием детей
На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
РБК вчера в 11:50
Происшествия
Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора
Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.
REGNUM 01:54
Политика
США снова отказали российским дипломатам в визах
Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Экономика
Студентам увеличат стипендию на пачку сигарет
Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19