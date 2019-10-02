Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuКонгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin

Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов.
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Госдеп США подтвердил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

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RT на русском01 октября в 15:41

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Телеканал 360°02 октября в 06:34
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Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
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В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

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Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма вчера в 07:00
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Из Турции в Казань эвакуировали недоношенную девочку

Из Антальи в Казань провели медицинскую эвакуацию недоношенной девочки, сообщили в пресс-службе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
Татар-информ 02:51
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На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы

На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Политика

Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа

Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 02 октября в 03:00
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Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
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Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани

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Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана признали невменяемым

Якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву, признали невменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Lenta.ru вчера в 09:45
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Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм

На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
WMJ.ru вчера в 18:40
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
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Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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На концерте Бузовой произошла давка с участием детей

На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
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Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

РБК вчера в 11:50
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Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора

Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.
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Политика

США снова отказали российским дипломатам в визах

Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
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Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»

Матч ТВ вчера в 21:43
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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