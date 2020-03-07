Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.

Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX

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