Общество
Народные новостиКонгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX
Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX
Российская газетавчера в 21:51
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Политика
Путин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о воде для Крыма
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова относительно подачи воды в Крым.
Футбол
Клопп: «Уверенность приходит и уходит»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Борнмутом» (2:1). До этого матча мерсисайдцы проиграли три из четырёх игр.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Гаджеты
На российский рынок поступил смартфон Vivo APEX 2020
В оснащение Vivo APEX 2020 входит 6,45-дюймовый экран, революционная беспроводная зарядка Super FlashCharge 60W, которая заряжает смартфон с аккумулятором 2000 мАч всего за 20 минут.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Политика
США планируют поставить Украине военную помощь на $125 млн
Американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Общество
«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией
Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором изучил отношение россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщают «Известия».
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Вступление Украины в Евросоюз сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Экономика
Фондовый рынок США падает на фоне распространения коронавируса
Фондовый рынок продолжает свое падение на фоне сообщений о распространении коронавируса по всему миру.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Шоу-бизнес
Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына
7 февраля Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Музыка
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»
Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.