Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

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