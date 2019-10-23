Политика
Газета.RuКонгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Конгресс США представил резолюцию, в которой содержится требование к Москве освободить американского гражданина Пола Уилана, сообщает The Hill. В документе также говорится, что отказ освободить Уилана должен быть подкреплен доказательствами нарушения закона с его стороны.
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Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
Гаджеты
Microsoft повысит безопасность Windows на аппаратном уровне
Другими словами, компания повысит безопасность на аппаратном уровне с помощью контроля доступа к загрузчику и ограниченного доверия к встроенному ПО.
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Общество
На Украине заявили о «смерти» Днепра
Космос
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Политика
В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген
«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
Экономика
Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
Авто
Toyota Mirai второй генерации представили в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
Экономика
Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
Энергетика
Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Россия может к 2025 году в шесть раз увеличить поставки угля в Индию, сообщил на сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного сотрудничества" во Владивостоке первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.