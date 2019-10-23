Политика

Газета.RuГазета.RuКонгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

Конгресс США представил резолюцию, в которой содержится требование к Москве освободить американского гражданина Пола Уилана, сообщает The Hill. В документе также говорится, что отказ освободить Уилана должен быть подкреплен доказательствами нарушения закона с его стороны.
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Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую Россию освободить Пола Уилана

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