О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии 1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Происшествия Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Политика Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.

Общество Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Путешествия Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

Футбол В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020 В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.

Экономика РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.

Армия и оружие Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".

Политика Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.

Политика Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.

Общество «Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.