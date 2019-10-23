Политика
ИзвестияКонгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США призвали освободить американца Пола Уилана, или предоставить доказательства его вины
Эхо Москвывчера в 20:04
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Происшествия
Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов
Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Путешествия
Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году
Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.
РБК 01:55
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Экономика
ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона
Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru вчера в 19:23
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Московский Комсомолец 21 октября в 15:41
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Тарантас Ньюс вчера в 07:57
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК 21 октября в 19:33
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Армия и оружие
Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
«Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.
Профиль 01:16
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
РИА Новости вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34