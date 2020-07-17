Коронавирус
КоммерсантъКонгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. По его словам, Москва пытается ослабить действия Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса.
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Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM вчера в 23:14
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.
ТАСС 02:57
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
РБК вчера в 16:55
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском вчера в 16:58
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Экономика
Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
RT на русском 02:13
Экономика
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
С августа до декабря 2019 года Россия увеличивала объем вложений в госбумаги США, а после сокращения снова нарастила объем вложений в гособлигации США до $12,58 млрд.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com 02:33
Происшествия
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
ИА Красная Весна 02:33
Культура
В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса
В связи с продлением в регионе ограничений для массовых мероприятий продлены до 28 июля, руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда 02:51
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Происшествия
На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.
REGNUM 03:14
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Общество
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Хоккей
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.
Вечерние Ведомости 01:09
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48