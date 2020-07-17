Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКонгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. По его словам, Москва пытается ослабить действия Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Сенатор США посулил новый закон против «российских хакеров»

Телеканал 360°вчера в 18:58

Конгрессмен-республиканец пообещал законопроект против «российских хакеров»

Известиявчера в 20:07

В США хотят пресечь «попытки Москвы» украсть данные о вакцине

REGNUMвчера в 19:04

Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»

РБКвчера в 23:26

В США подготовят новый закон против «российских хакеров»

Газета.Ruвчера в 18:46

Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров»

РИА Новостивчера в 18:37

В США заявили о подготовке законопроекта против «российских хакеров»

ТАССвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Игры

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Дни24 01:09
9
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2,1K
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
22
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM вчера в 23:14
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
41
Происшествия

Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.
ТАСС 02:57
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
37
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

РБК вчера в 16:55
515
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
164
Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
1
Армия и оружие

В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США

В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
6
Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
53
Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
13
Экономика

Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
RT на русском 02:13
4
Экономика

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

С августа до декабря 2019 года Россия увеличивала объем вложений в госбумаги США, а после сокращения снова нарастила объем вложений в гособлигации США до $12,58 млрд.
Коммерсантъ вчера в 17:48
31
Шоу-бизнес

Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com 02:33
34
Происшествия

СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
1
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

ИА Красная Весна 02:33
239
Культура

В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса

В связи с продлением в регионе ограничений для массовых мероприятий продлены до 28 июля, руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда 02:51
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
189
Происшествия

На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы

Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.
REGNUM 03:14
Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
177
Космос

Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку

Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
10
Общество

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
4
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
191
Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.
Вечерние Ведомости 01:09
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
346
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное