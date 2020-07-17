Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. По его словам, Москва пытается ослабить действия Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса.

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 22

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 41

Происшествия Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 164

Футбол Локомотив — ЦСКА 2:1 ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.

Экономика Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд С августа до декабря 2019 года Россия увеличивала объем вложений в госбумаги США, а после сокращения снова нарастила объем вложений в гособлигации США до $12,58 млрд. 31

Шоу-бизнес Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной. 34

Происшествия СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения. 1

Культура В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса В связи с продлением в регионе ограничений для массовых мероприятий продлены до 28 июля, руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 189

Происшествия На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.

Общество Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. 4

Хоккей Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.